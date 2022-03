Clap de fin dans un peu plus de 180 minutes. Après avoir assuré leur maintien sur la pelouse de Courtrai, les Rouches n’ont plus que deux matchs avant que ne s’achève une saison plus que calamiteuse. "On est des compétiteurs, on voudra terminer sur une bonne note et prendre un maximum de points."

Les paroles de Selim Amallah, lâchées après le succès 0-1 à Courtrai, rencontreront-elles des actes ce dimanche soir face au solide leader unioniste ?