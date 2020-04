Le prochain match du Standard se jouera devant la Cour belge d’arbitrage du sport, dans quelques semaines.

Et il s’agit sans doute du plus important de la saison. Cette fois, pas question de terrain, de ballon ou de but. C’est juridiquement que les Rouches vont devoir se battre pour sauver leur peau, après le non-octroi de leur licence professionnelle (D1A et D1B) ni amateure par la commission des licences, mercredi.

(...)