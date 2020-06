Mardi 19 juin 2018, à 15 heures pétantes, Michel Preud’homme effectue son entrée dans la salle de presse de Sclessin, suivi par l’ensemble de son staff pléthorique. Celui qui avait quitté le Standard dix ans auparavant avec l’étiquette de messie suite à ce titre remporté en 2008.

Coach, membre du conseil d’administration et vice-président, Michel Preud’homme donne le ton lorsqu’on évoque la comparaison avec son prédécesseur, Ricardo Sa Pinto, vice-champion et vainqueur de la Coupe. “S’il y en a qui ont envie de comparer ce qui n’est pas comparable, libre à eux. Avec mon staff, on sait que, partout où on est passés, on a remporté des trophées. Cela parle pour nous. L’important n’est pas de faire un one shot mais bien de stabiliser le club au top du football belge. À Bruges, cela a pris du temps et regardez où en est le Club. On va essayer de faire la même chose au Standard.”