Ce vendredi, Philippe Montanier rencontrera les joueurs pour qui les tests débutent lundi.

C’est un peu la rentrée des classes avant l’heure pour les Rouches. Ce vendredi, les joueurs seront conviés à l’Académie, non pas pour débuter les traditionnels tests physiques et médicaux d’avant saison qui prendront finalement place lundi et mardi prochain, mais avant tout pour rencontrer leur nouveau coach, Philippe Montanier.

Après avoir été présenté au staff et membres du club mercredi, le Français rencontrera pour la première fois les joueurs déjà rentrés en Belgique pour une première prise de contact. Logiquement, l’entraînement avec ballon pourrait commencer en milieu de semaine prochaine tandis que Montanier devrait également être présenté à la presse mardi prochain.

La journée de vendredi sera également mise à profit par le nouveau T1 pour sonder le staff toujours en place. Pour rappel, Montanier arrive avec son T2, Mickaël Debève, tandis que le Standard avait déjà un T2 en la personne de Mbaye Leye et un T3 avec Eric Deflandre. Le Standard ne s’est pas opposé à la venue de Debève et la composition finale du staff devrait être effectuée par Philippe Montanier lui-même.

Crise du Covid-19 oblige, les joueurs présents à l’Académie ce vendredi se verront exposer le protocole en vigueur pour la reprise des activités à l’Académie Robert Louis-Dreyfus.

Dans un premier temps, les règles seront strictes et ce, jusqu’au 30 juin. Les Liégeois vivront donc en vase clos et formeront une sorte de bulle. Les règles devraient logiquement être assouplies début juillet.

Enfin, au niveau de la préparation, le Standard affrontera Malines le 18 juillet dans un lieu encore à confirmer. D’autres matchs amicaux sont actuellement à l’étude.