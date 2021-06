Au terme de cette première semaine de reprise qui a vu les Liégeois s’entraîner à raison de deux séances par jour, le Standard dispute son premier match amical ce samedi face à l’Union rochefortoise à l’Académie (18 h et à huis clos). Les Liégeois étrenneront, déjà (nouvel équipementier oblige), leur nouveau maillot à cette occasion.

Pour ce premier galop d’entraînement, le staff liégeois a opté pour une formule de quatre fois 30 minutes afin d’effectuer une large revue de l’effectif. La plupart des joueurs présents sur le terrain depuis le début de la semaine auront du temps de jeu. À noter que Jackson Muleka ne prendra pas part à cette première rencontre de préparation. L’attaquant congolais n’a pas encore repris l’entraînement collectif. Précisons encore qu’un autre jeune s’entraîne avec le groupe, à savoir Camil Mmaee (attaquant de 17 ans), le petit frère de Samy et Ryann.

Le prochain amical est déjà programmé pour mercredi (18 h et toujours à huis clos) face aux promus de l’Union Saint-Gilloise.

"On va y aller crescendo dans cette campagne de préparation qui ne sera pas aussi longue que les autres saisons puisqu’elle ne durera que quatre semaines au lieu de six , a précisé Mbaye Leye. On affrontera un promu qui fera preuve d’agressivité. Au programme, il y aura Malines et le Cercle, des formations bien équilibrées. Il y aura ensuite Lens et Rennes, deux formations de Ligue 1 qui nous permettront de nous situer avant le premier match de championnat face au vice-champion, Genk."

Ce lundi, Mbaye Leye saluera les retours de Tapsoba et Amallah qui reprendront avec le groupe. Deux joueurs dont l’avenir à Sclessin est encore incertain puisque le premier intéresse Ostende et d’autres formations et pourrait partir sous la forme d’un prêt, tandis que le second pourrait quant à lui quitter définitivement Sclessin en cas de belle offre.