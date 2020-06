Comme annoncé, Michel Preud’homme a officiellement indiqué, dans la deuxième partie de son interview diffusée sur Standard TV, qu’il quittait ses fonctions d’entraîneur pour se concentrer sur son rôle de vice-président du club liégeois.

Le suspense est terminé. On en sait plus sur l’avenir de Michel Preud’homme. Dans la deuxième partie de son interview diffusée sur Standard TV ce lundi soir, MPH a apporté des précisions sur sa prise de recul à venir. "C’était pour moi le moment idéal, cette période de confinement, pour réfléchir à cela. Il faut une honnêteté intellectuelle. L’envie d’entraîner ce groupe que j’ai commencé à façonner est là. Mais il faut se poser la question : à 61 ans, aurais-je encore la force de faire une saison supplémentaire avec toutes les exigences que le métier demande ? Et j’ai ma réponse. Je ne peux pas me permettre d’être encore entraîneur dans le futur. Donc je vais plutôt embrayer sur l’autre partie avec un programme beaucoup plus allégé. Je resterai au club comme vice-président. Je m’occuperai plutôt des structures générales, liées au sportif. C’est dur pour moi de l’annoncer car l’esprit dit une chose et le corps parfois autre chose. L’esprit me dit que j’ai encore envie d’être coach, mais le corps me dit que je ne tiendrai pas le coup."

Pour sa succession, Michel Preud’homme a analysé de nombreux entraîneurs. "Le prochain coach devra s’inscrire dans la philosophie installée, car nous n’en sommes qu’au début. J’ai fait un travail d’analyse et j’ai recherché des entraîneurs qui sont capables de donner les choses que nous attendons et que nous sommes habitués de voir à Sclessin. Nous avons besoin d’un entraîneur qui est capable de supporter la pression de ce club, du public et de la presse."

Enfin, MPH a également insisté sur le volet jeunes. "On doit inculquer notre philosophie chez les jeunes. On compte énormément sur notre formation. On va encore essayer de renforcer ça. Et moi personnellement, on aura l’occasion de me voir plus souvent chez les jeunes également."