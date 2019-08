Avant la rencontre face à Zulte Waregem, ce samedi (18h), Michel Preud'homme s'est montré satisfait de l'arrivée imminente du défenseur mouscronnois de 27 ans et de l'attaquant de Viitorul (20 ans).

Après sa victoire inaugurale face au Cercle (0-2), la semaine dernière, le Standard retrouve Sclessin pour y affronter Zulte Waregem, ce samedi (18h).

Pour cette rencontre, Michel Preud’homme est toujours privé d’Avenatti et Oulare, qui n’ont pas encore repris l’entraînement collectif. "Mais ils étaient sur le terrain avec les kinés ce vendredi", a précisé MPH en conférence de presse. "C’est difficile de fixer une date de retour. Felipe a toujours quelques douleurs (aux adducteurs) quand il donne un long ballon donc on n’est pas à un jour ou deux près. La situation d’Oulare, elle, évolue bien."

Uche Agbo s’est également entraîné avec les kinés "mais il est retard de préparation". Tout comme Bokadi, Fai et Mpoku, rentrés tardivement de la Can. "Bope, je le prends dans le groupe par nécessité même s’il n’est pas encore à son top. Mais sa polyvalence est intéressante vu les absences de Vanheusden et Agbo. Fai, lui, est encore suspendu pour deux matches. Quant à Mpoku, je lui laisse encore un peu de temps pour revenir à son niveau."

Et Cavanda ? "J’ai un grand groupe donc je dois faire des choix", admet Preud’homme. "Et je serai amené à en faire de plus en plus au fil des semaines."

Car le groupe liégeois va encore s’étoffer vu les arrivées imminentes de Noë Dussenne et Denis Dragus. "C’était important d’avoir un défenseur central suppleméntaire et on a choisi un joueur d’expérience, très sérieux et qui a une bonne mentalité. Il connaît le championnat et va s’adapter très rapidement", précisait le coach liégeois à propos de Dussenne. "Et Dragus, on le suit depuis un certain temps, comme on avait suivi Hagi, et c’est un pari sur l’avenir. Ses statistiques étaient excellentes la saison passée et c’est un attaquant capable de jouer en pointe mais aussi les flancs. C’est un joueur d’action, de profondeur."

Dont le style semble cadrer avec la nouvelle philosophie de jeu liégeoise. Que Sclessin va découvrir ce samedi.