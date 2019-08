Le Standard a officialisé ses 11es et 12es transferts entrants avec Dussenne et Dragus. Mais ce n’est peut-être pas encore fini.

Le mercato entrant a été très animé cet été, c’est le moins que l’on puisse dire, avec 12 arrivées officialisées. Le compte est bon ? Peut-être pas. "On ne sait jamais ce qui peut se passer", a expliqué Michel Preud’homme en conférence de presse ce vendredi. "Si personne ne part, normalement il n’y aura plus d’entrée mais on verra comment cela se passe dans les prochaines semaines. Les joueurs qui sont là me donnent satisfaction mais on sera quand même attentif à l’éventualité de trouver un bon joueur."

En attendant, les Rouches se déplacent à Saint-Trond, dimanche, avec l’objectif de réaliser le neuf sur neuf. Obbi Oulare (déchirure) et Felipe Avenatti (adducteurs) ne seront pas là. "Ils courent mais ils ne seront pas en mesure de reprendre l’entraînement la semaine prochaine non plus. On va voir comment ils évoluent", précisait MPH, qui doit devrait titulariser Dussenne d’emblée en défense centrale vu le départ imminent de Kosanovic, qui n’est toutefois "pas encore réglé (Ndlr: comme nous vous l'indiquions ce matin)". Le Serbe s’entraîne donc normalement, avec ses équipiers, sur le terrain synthétique de Saint-Trond cet après-midi. A l’inverse, Dragus ne devrait pas encore faire partie du noyau. "On va lui laisser le temps car on a des joueurs pour évoluer à sa position", expliquait le coach liégeois, dont l’équipe ne s’est plus imposée au Stayen depuis 2007.