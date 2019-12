On avait quitté Michel Preud’homme peu enclin à s’exprimer après la défaite du Standard à Waasland-Beveren (2-1), samedi soir. On l’a retrouvé plus souriant et surtout plus bavard, ce mardi, à l’Académie Robert Louis-Dreyfus, lors du point presse précédant Standard-Gand.

Mais ce n’est pas uniquement la magie de Noël qui explique ce changement radical d’attitude. "Après les matches, la salle de conférence de presse est remplie de rôdeurs, de gens qui vont analyser vos paroles dans tous les sens, ce qui ne me donne plus tellement envie de m’exprimer", a précisé le coach liégeois. "C’est pour ça que j’ai dit des banalités après Beveren. Dans ces conditions-là, je préfère être plus succinct, plutôt que de parler face à des gens qui viennent de temps à autre et qui ne connaissent pas la réalité."

Chacun se fera son opinion de qui est visé. Toujours est-il que devant un parterre de journalistes beaucoup plus restreint et habituel, Michel Preud’homme a, cette fois, livré une vraie analyse de la débâcle liégeoise au Freethiel. "Notre deuxième période n’était pas bonne. Quand on décide de reculer et de s'organiser, ce qui est normal en infériorité numérique, il faut marquer les adversaires et aller plus vite de l'avant en possession de balle. Nous n'avons été capable de faire ni l'un, ni l'autre. Et on a encaissé sur les deux seules occasions adverses, comme souvent ces dernières semaines. Oui, c'était décevant."

Et ce n’était pas uniquement dû à la fatigue. "Car en fin de rencontre, nous avons à nouveau été vers l’avant. Mais il est clair que si nous étions restés à 11, je pense que nous aurions remporté ce match sans trop de problème. A 10 et avec les absents, c’était un peu différent."

Désormais, c’est Gand, qui se dresse devant les Liégeois, ce jeudi soir. "C’est une équipe bien organisée et qui évolue de manière positive, je pense qu’on va voir un bon match de foot", soulignait MPH, qui espère retrouver Emond (ischios), Vanheusden (ischios) et Amallah (cheville) en plus de Carcela (de retour de suspension) pour ce match. "Mais si je vous dis qui est là et qui n’est pas là, je donne pratiquement l’équipe à l’adversaire. Donc on va dire que tout le monde s’est entraîné et que tout le monde est fit, même Dussenne et Bokadi", souriait ironiquement MPH, qui ne donnera pas non plus de noyau ce mercredi.

L'entraîneur liégeois (un peu malade ce mardi) a également profité de cette dernière conférence de presse de l’année pour faire le bilan de la première partie de saison des Rouches. "Dans la structure, c’était très bon. Mais dans la concrétisation, qu’elle soit offensive ou défensive, nous devons être meilleurs. On a créé beaucoup de bonnes choses mais on n’a pas la récompense du travail accompli. Cela aurait pu être mieux au niveau du nombre de points mais il faut accepter les aléas."

Et tout faire pour terminer l’année en beauté. Avant quelques jours de récupération et un stage à Marbella où le T1 du Standard espère pouvoir travailler en profondeur avec un groupe complet afin de préparer au mieux la deuxième partie de saison.