M. J., K.S. et L.-P. E.

Le Camerounais a provoqué une bagarre générale en fin de rencontre.

La fin de rencontre a été très, très tendue, mercredi soir, à Sclesssin. C’est le moins que l’on puisse dire. Avant de rentrer aux vestiaires, une bagarre générale a éclaté. Abdoulaye Seck a donné un coup à Mbaye Leye dans l’histoire. Mais celui qui a initié ces échauffourées est, une nouvelle fois, Didier Lamkel Zé, qui a chambré les supporters liégeois au moment du coup de sifflet final en faisant de grands gestes vers la T3. Inutile.

"Il ne peut pas faire ça", indiquait Mergim Vojvoda, très remonté, après la rencontre. "On a réagi et c’est normal. Mais l’arbitre doit le faire aussi. Lamkel Zé aurait dû être averti bien plus tôt dans la rencontre. De manière générale, l’Antwerp fait du cinéma, insulte les arbitres, provoque les supporters mais ne prend jamais de carton. Tout le monde dit que c’est une équipe agressive. Mais ce sont les arbitres qui la laissent faire."

Les Anversois, eux, blâmaient aussi leur équipier.Arslanagic embrayait.

Alexis De Sart insistait lui sur la frustration des Liégeois., expliquait Alexis De Sart., tentait de dédramatiser Sinan Bolat, soulignant l’énorme rivalité qui existe entre les deux équipes depuis plusieurs saisons, donnant lieu à des matches souvent très chauds.

En conférence de presse, Michel Preud’homme est lui aussi revenu sur cette fin de rencontre houleuse.", remarque le coach liégeois, au micro de RTL Sport.

Fidèle à lui-même, Bölöni s’est tout de même permis le luxe… d’ironiser à propos de la situation. "Cela a duré quatre à cinq secondes. Ce qu’il a fait, je ne le cautionne pas même si on retrouve souvent ce genre de gestes. Mais pour la suite, c’est aussi votre rôle de décoder ce qui s’est passé. C’était disproportionné. La discipline et les règles doivent être instaurées par l’arbitre. Je n’accepte pas qu’on dise toujours que c’est les Anversois qui sont fautifs."

Le rapport de l’arbitre et celui du match delegate permettront de savoir qui est responsable de quoi. Et des sanctions pourraient suivre.