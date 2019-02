Le Standard va affronter la lanterne rouge, ce vendredi.

Ce qui n’empêche pas les Liégeois d’être méfiants. "Ils vont jouer leur vie", résumait Razvan Marin. "Cette équipe de Lokeren a montré de belles choses en battant l’Antwerp et j’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils font", ajoutait MPH. "Je l’ai dit à mes joueurs : rien n’est fini, pour eux comme pour nous, il faut être sérieux et concentré." Et ce, jusqu’à la fin de la phase classique. "Dans l’idée générale, le Standard a un calendrier favorable mais on va devoir aller à Gand, ce qui n’est jamais facile, puis affronter le Cercle, qui a posé des problèmes à Anderlecht et au Club Bruges, et Mouscron, qui a battu Genk, Gand et Charleroi. On colle vite des étiquettes sur un calendrier. Mais rien ne sera facile."