Comme ses joueurs, Michel Preud’homme a vécu pleinement ce deuxième Clasico de la saison, un peu trop même puisque sa fougue lui aura valu un renvoi en tribune suite au but annulé de Carcela. À l’issue de la rencontre, le mentor liégeois revenait sur les moments forts de ce choc.

Le match : "C’était un match agréable avec beaucoup d’engagement. Les équipes voulaient jouer. Le 1-1 à la mi-temps était logique. Avant le repos, on a trop laissé jouer Anderlecht. Les Bruxellois avaient l’occasion de construire à leur aise. Avec leur capacité technique, ils nous ont mis en difficultés. En seconde période, notre pressing était plus agressif et plus haut. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. Anderlecht n’a même plus eu des ébauches d’occasions. La victoire est méritée."

Le but annulé de Carcela : "D’un côté, j’ai envie de ne rien dire. Est-ce qu’il y avait faute ou pas sur Bakkali ? Cela peut être faute. Mais est-ce que c’est le règlement du VAR de remonter si loin dans la phase ? Cet élément flou est problématique. Pour Mehdi, cela doit être frustrant de voir un but de cette facture, qui plus est inscrit dans un Clasico, être annulé."

Son renvoi en tribune : "J’ai gesticulé. J’ai crié. J’ai dit : ‘Comment peut-on revenir sur une faute cinq minutes après ?’ Mais je n’ai rien dit de blessant, et je n’ai pas insulté. Il fallait que je sois fidèle à mon image, non ? À Genk, je serai vice-président, vu que je suppose que je ne pourrai pas prendre place sur le banc (rires) ."

Victoire importante : "L’équipe voulait vraiment la victoire. J’avais dit aux gars qu’il y a des matchs clés dans une saison. Celui-ci en était un. On pouvait mettre Anderlecht à six points et Gand à cinq points. Les joueurs l’ont compris. Si on veut être prêt pour les playoffs, il faudra avoir plus de sang-froid en déplacement."