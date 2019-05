Retrouvez les réactions des principaux acteurs du Clasico au micro de Proximus 11.



Santini : "On n'a pas toujours été chanceux cette saison donc on se sent vraiment bien ce soir. Cette saison était vraiment en dents de scie. Nous essayons de bien préparer l'an prochain. Mon but ? Je la touche un tout petit peu. Cela me fait du bien pour ma confiance. Aujourd'hui, nous avons montré que nous pouvons bien jouer au foot. L'équipe a eu la bonne mentalité pendant le match. Nous devons nous battre les uns pour les autres et c'est ce que nous avons fait contre le Standard."



Kums : "Cette victoire fait plaisir à tout le groupe. Malheureusement, après la carte rouge nous avons dû changer les choses. Je crois que l'arbitre avait bien vu la phase. A la base, il voulait lui donner la jaune mais avec le VAR il a changé sa décision. Pendant ces playoffs, des décisions sont tombées en notre faveur et en notre défaveur. On a tout fait pour gagner les duels. Tout le monde s'est battu les uns pour les autres. Les remplaçants aussi ont montré une bonne mentalité. En deuxième période, le Standard ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions ce qui est très positif."



Kara : "Jouer le Standard à 11 c'est compliqué alors à 10 c'est encore plus difficile. Heureusement, on s'est tous battu les uns pour les autres et on a très bien défendu. Tous les événements du match ont montré qu'Anderlecht pouvait être costaud. On a enfin montré la bonne mentalité. C'est ce que les supporters attendaient de nous donc je crois qu'ils seront satisfaits ce soir."



Pocognoli : "Tout n'est pas à jeter ce soir. Notre prestation offensive est problématique car on n'a pas réussi à prendre le jeu à notre compte. Il y avait un manque de fraîcheur et de lucidité que j'ai beaucoup de mal à expliquer. Nous avons disputé l'Europe cette année donc on se doit de jouer la tête. Je n'ai pas envie de chercher d'excuses. Notre mentalité a clairement fait défaut pendant ce match. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas joué donc cela fait plaisir. Mais j’espérais clairement un autre retour en terme de points."

Verschaeren : "Je ne sais pas si je touche le ballon de la main sur mon ouverture du score. Ce n'est pas impossible mais je ne l'ai pas senti. Je pensais que l'arbitre regardait le VAR pour le hors-jeu. Je pense qu'il a pris la bonne décision."



Carcela : "On a tout fait pour gagner ce match. On s'est créé beaucoup d'occasions que l'on ne marque pas. Je pense que nous devons nous montrer plus agressifs sur le terrain. L'équipe a manqué de détermination parce qu'on avait tout pour l'emporter. En playoffs, nous sommes toujours au-dessus des autres normalement. Cette année, cela ne marche pas très bien pour nous. Je ne vais pas dire que le groupe vit mal mais le manque de points est dur à supporter. On doit prendre match après match pour essayer de relever la tête."



Preud'homme : "Je crois qu'on ne doit pas trop parler aujourd'hui. Juste constater ce que nous avons montré et qui est insuffisant. On avait tout en main pour faire un bon match mais cela ne s'est pas passé. Cette égalisation doit donner un coup de boost à notre équipe. C'est le contraire qui s'est produit. Je suis le responsable de cette défaite. Je suis même responsable de tout. Je dois mieux travailler pour que les joueurs prestent mieux."



Belhocine : "Je suis heureux et fier de mes joueurs. Défensivement, on a montré beaucoup de caractère et de solidarité. Même offensivement, nous avons produit du bon football. Nous avons réussi à nous montrer dangereux malgré notre infériorité numérique. Après le but encaissé, l'équipe ne s'est pas effondrée. Nous avons relevé la tête et mes joueurs ont trouvé la force pour marquer ce second but. C'est une bonne leçon de football mais aussi de vie. Lorsque l'on se bat les uns pour les autres, on peut soulever des montagnes. Parfois l'équipe a besoin d'un déclic pour se révolter. Après la défaite contre Bruges, il se sont rassemblés et ont beaucoup discuté. Aujourd'hui, ils ont montré que le groupe vit bien ensemble."