Michel Preud’homme est revenu sur les cartes rouges distribuées à ses deux artistes.

Exclus à Mouscron dimanche dernier, Paul-José Mpoku et Mehdi Carcela, respectivement suspendus deux et trois matchs en Belgique, seront à disposition de leur coach pour le choc de ce jeudi contre Arsenal. En conférence de presse avant ce match contre les Anglais, Michel Preud’homme a brièvement évoqué sur les critiques reçues après la rencontre dans le Hainaut.

“Il y a toujours des critiques. D’ailleurs, il n’y a presque plus que cela désormais”, regrette le coach liégeois qui tient à rappeler conditions dans lesquelles ses propos ont été prononcés. “Avant de passer aux conférences de presse, on ne voit pas tous les ralentis.”

Ce qu’il a eu l’occasion de faire depuis lors pour proposer son point de vue à froid. “C’est vrai que, en ayant revu les images, c’est impressionnant et qu’il faut éviter ce genre de fautes. Mais je chercherai toujours à défendre et à comprendre mes joueurs parce que tout le monde sait que Mehdi et Polo ne sont pas de méchants joueurs, comme il peut y en avoir dans le football. Par mes propos, j’ai simplement voulu attirer l’attention sur le phénomène de ne pas sanctionner de petites jaunes et qui génère de la frustration chez des joueurs créatifs.”

Fin de l’histoire. S’ils sont sur la pelouse ce jeudi, les deux joueurs auront quant à eux à cœur de se montrer contre Arsenal, déjà l’un de leurs derniers matchs de l’année civile.