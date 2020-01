Standard Preud'homme tacle Lavalée: “On préfère donner des minutes à ceux qui travaillent” Kevin Sauvage

Non repris contre Ostende, le joueur était... à Bruxelles, au restaurant. Absent de la feuille match, le défenseur alimentait les discussions vendredi soir. Après avoir décidé de ne pas prolonger et de signer pour Mayence, qu’il rejoindra en juin prochain, le jeune Liégeois a disparu de l’effectif. “Il y a des joueurs qui travaillent et qui attendent pour jouer et on a estimé qu’il était plus judicieux de leur donner des minutes de jeu plutôt qu’à des joueurs qui ont décidé de nous quitter.”



Cela représente-t-il un risque de ne pas aligner de défenseur central de formation sur le banc ? “Peut-être. Mais souvent, dans ce genre de situation, il y a de belles surprises.” En attendant les retours de Bokadi et Dussenne, Michel Preud’homme estime disposer de solutions suffisantes pour se passer de Lavalée.



“Je vous ai montré l’une d’entre elles en fin de match lorsque nous avons évolué à trois derrière avec deux centraux et un back. L’autre back peut aussi jouer en défense centrale tandis que Senna Miangue est préparé depuis un certain temps pour évoluer également à ce poste.” Kevin Sauvage