Depuis le début de la semaine, Felipe Avenatti et Obbi Oularé, décevants ces derniers mois, ont quitté le noyau professionnel du Standard pour intégrer celui des U21. Une mise à l’écart qui signifie que leur aventure en bord de Meuse touche à sa fin ? Plus que probablement, si on se réfère aux récents exemples.