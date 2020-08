Pour sa grande première sur le banc en match officiel, Philippe Montanier sera privé de Joachim Carcela et Moussa Sissako, tous les deux opérés récemment, mais aussi, normalement, d’Obbi Oularé.

Malade en fin de semaine dernière, l’attaquant de pointe a également ressenti une gêne à la hanche. "Obbi revient d’une blessure à la hanche et n’a pas participé aux séances collectives cette semaine donc ce sera difficile pour lui, je pense, d’être dans le groupe", a déclaré Montanier.

Précisons qu’il ne s’agit pas d’une rechute mais d’un contretemps pour Oularé qui aujourd’hui se porte bien. "Il a bien repris le travail individuel, il n’a plus de douleur et il a fait des séances physiques et du ballon. Je croise les doigts pour le récupérer la semaine prochaine car on aura besoin de lui."