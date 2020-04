Le terrain liégeois, qui a tant fait polémique cette saison, a déjà été réensemencé.

Cette saison, il aura souvent été question de l’état de la pelouse de Sclessin. "C’est un terrain de m…", précisaient plusieurs Standardmen au cours de la saison. Michel Preud’homme avait également, à plusieurs reprises, fustigé la qualité de l’aire de jeu des Rouches.

Pour rappel, dès l’automne, la surface du terrain a commencé à se détériorer à la faveur des nombreuses précipitations qui sont tombées sur la Cité ardente. Contrairement à ce qu’on pouvait penser, ce n’est pas la pelouse qui pose problème puisque l’enracinement est bon. Il est vrai que le club rencontre des soucis avec les pigeons qui viennent picorer les graines mais la pelouse n’est pas à mettre en cause. Le réel souci venait de la structure du terrain, qui date d’une dizaine d’années, lorsque le chauffage a été installé sous le gazon. À l’époque, c’est le terrasol, très compact, qui était utilisé. Aujourd’hui, les clubs ont davantage recours aux structures en sable, ce qui facilite le drainage du terrain.

L’idée de remplacer la pelouse pour les PO1 a traversé l’esprit des dirigeants liégeois mais le prix (1,5 M €) a refroidi ces derniers. Les décideurs rouches avaient décidé de mettre à profit la longue période entre le dernier match à Sclessin (le 7 mars) et le suivant (qui aurait potentiellement pu être le 3 avril, voire le 10, si le Standard avait débuté les PO1 à l’extérieur) pour redonner de l’éclat au terrain.

Cela avait plutôt bien fonctionné puisque, à la faveur d’une météo plus clémente et d’un gros travail du greenkeeper du club, la pelouse rouche avait retrouvé de sa superbe et elle était prête pour le début des PO1.

Mais la semaine dernière, après avoir pris connaissance de la volonté du CA de la Pro League d’arrêter définitivement le championnat, le Standard a décidé d’avancer les travaux, initialement prévus pour la fin de saison, sur son terrain. Une couche de deux à trois centimètres a été enlevée à l’aide d’une machine de type Koro ; le terrain a alors été gratté puis égalisé et traité avant d’être réensemencé.

Si d’aventure le championnat devait reprendre, le terrain serait tout de même prêt, d’autant que le dernier match à disputer serait à jouer à l’extérieur (Zulte Waregem) mais aussi compte tenu de l’interdiction d’événements en plein air jusqu’au 30 juin décrétée par l’ASBL Liège Métropole.