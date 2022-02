C’est une banderole qui a été déployée pendant le week-end, à l’entrée du bloc professionnel de l’académie, et qui traduit tout le ras-le-bol d’une bonne partie des supporters du Standard. "Jouer le maintien après 100 ans en D1. Vous nous faites honte", était-il écrit.

Dès la fin du match, samedi à Ostende (1-0), les joueurs liégeois sont allés discuter avec les fans qui avaient fait le déplacement jusqu’à la Côte. La teneur du message devait être la même que ce qui a été écrit quelques heures plus tard. Noë Dussenne et ses équipiers ont bien essayé d’avancer des arguments, pour s’expliquer et expliquer leur prestation.

Mais le constat est là : le Standard est quatorzième, et si la question de son maintien en D1A ne se pose pas encore, celle relative à la place de barragiste, la dix-septième, va poindre, si rien ne change dans les prochaines semaines.