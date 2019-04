Après la rencontre, Zinho Vanheusden a eu un échange houleux avec Bölöni. Des mots vindicatifs auraient été tenus par le coach roumain.

Une fois sorti des vestiaires, le défenseur du Standard, buteur en fin de première période, préférait se concentrer sur l’aspect sportif. "Je suis content d’avoir marqué mais cela ne sert à rien. Pourtant, on a fait notre meilleure mi-temps de la saison contre l’Antwerp en deuxième périodes. On était bien revenu des vestiaires puis il y a eu ce penalty manqué. Je pense qu’on aurait mérité la victoire car on a joué au football. Mais quand on vient à Anvers, on sait à quoi s’attendre."

Désormais, le Standard doit penser à remonter sur le podium. "On est le Standard et on va tout faire pour y parvenir. On a passé une soirée difficile mais il reste quatre matches et rien n’est fini."