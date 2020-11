Lourdement blessé au genou dans le match face à Ostende le 1er novembre, le Diable rouge a posté des vidéos sur ses réseaux sociaux pour illustrer le début de sa longue rééducation.Dans le même temps, c'est une vidéo plus surprenante qui a fait son apparition sur la toile: on y voit un certain Gerard Piqué envoyer un message de soutien au joueur du Standard. "Salut Zinho, j'espère que tu vas bien, que tu vivras une bonne revalidation et que tu reviendras plus fort. Bye bye mon ami". On ne sait pas si le défenseur du Barça a déjà été en contact direct avec notre compatriote mais il fait peu de doutes que Vanheusden appréciera le soutien !