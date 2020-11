Les Rouches sont dans le top 5 des clubs européens à avoir joué le plus de matchs cette saison.

27 joueurs différents ont reçu du temps de jeu de la part de Philippe Montanier. Présenté comme cela, ce nombre peut paraître énorme mais il n’est pas le plus élevé de la Pro League alors que le Standard est le club belge, avec La Gantoise, ayant disputé le plus de matchs cette saison.

Avec ses douze rencontres de championnat et ses six joutes européennes (trois en tours préliminaires et trois en poules), le matricule 16 est même l’un des clubs les plus européens les plus souvent occupés cette saison, tout comme le Zenit Saint-Pétersbourg et le Lokomotiv Moscou. Seuls Krasnodar (19) et les Glasgow Rangers (20) ont joué davantage de matchs dans les 15 premiers championnats au ranking UEFA.

(...)