Une mauvaise série qui montre bien le mal rouche.

Le but inscrit par Jonathan David à la dernière minute des arrêts de jeu était synonyme d’un record peu enviable pour cette équipe du Standard. Depuis l’introduction des playoffs, jamais le club n’avait perdu quatre rencontres à la suite. Une statistique inattendue, d’autant que le dernier succès remonte au Clasico raccourci, et laissait présager une fin de saison sous les meilleurs auspices pour le club. Il n’en est finalement rien et les Rouches, auteurs d’un 9/24 (leur deuxième pire bilan à ce stade dans l’histoire des PO1) vont devoir lutter jusqu’au bout pour accrocher le podium, voire pour sauver cette quatrième place de barragiste, qui semblait dans la poche il y a tout juste une semaine.