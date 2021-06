Ce lundi matin, 19 Standardmen étaient à compter sur le terrain de l’Académie. Seuls deux ont travaillé à part du groupe : Alexandro Calut, blessé, qui s’est entraîné avec un kiné, et William Balikwisha, qui est arrivé en retard en raison d’un problème sur la route. Mbaye Leye a pu compter sur : Klauss, Gavory, Boljevic, Cimirot, Shamir, Raskin, Bodart, Delferriere, Dragus, Carcela, Lestienne, Pavlovic, Sissako, Dussenne, Bastien et les jeunes Dumont et Al Dakhil.



Siquet, Balikwisha, Laifis et Fai ont intégré le groupe ce mardi. Les deux derniers internationaux, Amallah et Tapsoba, retrouveront l’équipe le 28 juin.



De son côté, Jackson Muleka (blessé en fin de saison dernière) était encore aux soins ce lundi. "Il devrait être de retour mercredi" , a précisé Mbaye Leye.

Plusieurs jeunes manquaient à l’appel ce lundi comme Ngoy, Canak, Kalala, Noubi et les gardiens Epolo, Mago, Poitoux et Godfroid (qui se partageront le poste de no 3). Ils reprendront dans les prochains jours après avoir passé leurs examens. Nathan Ngoy, lui, sera présent le 24 après avoir défendu son TFE.