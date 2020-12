Samedi, dès le coup de sifflet final, la direction a activé le couperet en remerciant Philippe Montanier qui faisait pourtant l’unanimité auprès du quatuor Venanzi, Preud’homme, Grosjean et Nicaise en juin dernier. Le Français ayant signé pour un an plus une année en option, le Standard lui payera ses émoluments pour les six mois restants de son contrat, pareil pour Mickaël Debève, son adjoint, également remercié.

Depuis quelques jours, les candidatures affluent dont les plus farfelues comme celles de Carlos Queiroz, Juan Carlos Garrido ou encore Fabrizio Ravanelli.