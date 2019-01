L'Antwerp et le Standard croisent le fer ce vendredi soir. Que ce soit dans l'organigramme du club anversois ou sur le terrain, de nombreuses personnes ont jadis transité par Sclessin.





Le vice-président et directeur technique Lucien D'Onofrio, l'entraîneur Lászlo Bölöni et pas moins de sept joueurs, relativement emblématiques du matricule 16. Voici le contingent de personnalités qui défendent aujourd'hui les couleurs du plus vieux club de Belgique. Cette coloration en partie rouche du matricule 1 lui réussit plutôt bien puisque, après une première saison durant laquelle il a manqué de peu le wagon des playoffs 1, cet exercice 2018-2019 devrait être le bon pour les Anversois.





Ces derniers accueillent le Standard en ouverture de la 23e journée alors que les deux équipes sont séparées par deux points, et il y a de fortes chances qu'elles se retrouvent de nouveau dans le tour final de la Pro League au printemps prochain.





LesSports+. A l'occasion de la rencontre de ce vendredi, nous vous donnons la possibilité de choisir la personnalité que vous souhaiteriez le plus voir revenir à Sclessin. Les résultats seront publiés ce mercredi sur