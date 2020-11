La grave blessure de Vanheusden combinée aux absences de Laifis et Fai ne permettra pas à Montanier d’aligner sa défense à trois, devenue habituelle ces dernières semaines. "On a moins de possibilités pour jouer de la sorte", ne cachait pas le T1 liégeois. Et, à l’avenir, sera-ce encore envisageable sans Vanheusden et son profil offensif ? "On a encore des éléments qui peuvent jouer en défense centrale et d’autres joueurs ont le profil pour jouer sur les côtés, même si ce ne sont pas des joueurs de couloir de métier. Cela reste une possibilité." Qui deviendra plus exceptionnelle…