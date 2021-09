Si les Rouches ont perdu, ils ont aussi perdu deux joueurs, exclus. Le premier, Ameen Al-Dakhil, a vu la rouge à la sixième minute. Tandis que Collins Fai a laissé ses coéquipiers à neuf, à quelques minutes du terme.

Les Rouches ont désormais l'embarras du choix. Les propositions de transaction de la part du Parquet de l'Union Belge suite aux exclusions du Clasico sont les suivantes : un match effectif et 1000 € d'amende pour Al-Dakhil, deux matches effectifs et 2000€ d'amende pour Patrick Asselman (entraîneur adjoint) ou trois matches effectifs et 3000€ d'amende pour Fai.

Il s'agit de propositions que le Standard peut accepter ou non. En cas de refus, les joueurs pourraient passer devant le comité disciplinaire ce mardi.