Le premier coach de l’ère américaine au Standard se nomme donc Ronny Deila. Le Norvégien de 46 ans s’est officiellement engagé ce lundi (pour deux ans) avec le Matricule 16, n’hésitant pas à quitter son poste à New York City alors qu’il trônait en tête du championnat après treize rencontres, restant même sur une impressionnante série de huit matchs sans défaite (sept succès, un nul, vingt buts marqués et quatre concédés).

Il s’agira de la troisième expérience à l’étranger pour Deila qui présente la particularité d’avoir remporté un titre dans trois des quatre clubs qu’il a coaché (champion et vainqueur de la Coupe avec Strømsgodset IF, double champion avec le Celtic et vainqueur de la Coupe de la Ligue écossaise).

Mais qui est vraiment Ronny Deila, celui qui doit aider une institution belge à se redresser ? Éléments de réponse.