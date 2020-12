Retour vers le futur. Il y a six mois, Mbaye Leye quittait le Standard après l’arrivée de Philippe Montanier (et de son adjoint, Mickaël Debève), refusant au passage de prendre en charge les U21. Une demi-année plus tard, le voici intronisé T1 en remplacement de Philippe Montanier.

En football, la roue tourne encore plus vite que le ballon, et le Sénégalais de 38 ans en est la preuve. Officialisé au poste d’entraîneur principal du Standard ce mercredi matin, Mbaye Leye (qui a signé un contrat de six mois, sans option) sera présent lundi prochain à la reprise des entraînements dans son nouveau costume, celui de T1. Avant d’être présenté à la presse.

(...)