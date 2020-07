Si Philippe Montanier y voit de plus en plus clair sur le système de jeu et le onze de base qui débutera la saison, il est encore difficile de prédire qui portera le brassard de capitaine le 8 août prochain pour le coup d'envoi de la saison face au Cercle de Bruges.



Cinq noms se dégagent toutefois, entre l'expérimenté Kostas Laifis, l'enfant du club Mehdi Carcela, les étoiles montantes Zinho Vanheusden et Arnaud Bodart ou la plaque tournante Samuel Bastien.



Selon vous, lequel de ces cinq rouches ferait le meilleur capitaine ?