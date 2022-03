C’est fatigué mais sans doute apaisé que Bruno Venanzi s’est levé ce samedi matin. Après de très (trop) nombreux mois de négociations, le Liégeois de 51 ans a enfin clôturé le processus de vente du Matricule 16.

Mais comme le Standard est un club à part en Belgique ou rien ne semble jamais se passer comme prévu, c’est un gros retournement de situation qui a eu lieu dans le courant de la journée de vendredi pour déboucher sur l’annonce, passé 23h, d’un accord pour le rachat complet des parts de Bruno Venanzi par le Fonds d’investissement américain 777 Partners. Un an et sept mois après l’annonce de l’arrivée de François Fornieri (c’était le 3 août) dans le capital du club à parts égales avec Bruno Venanzi (le mariage ne sera jamais consommé et même annulé en novembre de la même année).



Depuis cet épisode, Bruno Venanzi n’a eu de cesse de chercher des investisseurs capables de l’aider dans sa tâche lui qui en avait assez de gérer seul le club au niveau financier.

