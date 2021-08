La journée de vendredi aura été productive en bord de Meuse où la direction liégeoise a géré plusieurs dossiers. Il y a eu celui de Hamza Rafia (voir page 5), qui devrait être officialisé dans les prochaines heures sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le numéro 10 des U23 de la Juventus ne sera pas le seul joueur des Bianconeri à rallier Sclessin. Comme nous l’avons indiqué vendredi soir sur notre site internet, le Standard négocie également le prêt avec option d’achat du médian défensif belge, Daouda Peeters. La Juventus a négocié avec Brest et Lorient pour ce numéro 6 d’un mètre 85 mais c’est bien le Standard qui, en cette fin de semaine, tient le bon bout. Une décision est attendue en début de semaine prochaine. Le montant de l’option avoisinerait les 2,5 M€.

Peeters répond aux critères recherchés par Mbaye Leye, à savoir la taille, du muscle et du talent. À 22 ans, celui qui a côtoyé Cristiano Ronaldo à la Juventus veut obtenir du temps de jeu et il pourrait bien en avoir au Standard où Gojko Cimirot a reçu son bon de sortie pour ce mercato estival.





Rafia également en route pour le Standard

Alors qu’il reste encore deux bonnes semaines de mercato, le Standard est en passe de conclure une nouvelle arrivée. Il s’agit de celle de l’international tunisien (11 sélections) de la Juventus, Hamza Rafia. Ce numéro 10 de 22 ans évolue depuis 2019 avec l’équipe U23 des Bianconeri. En janvier dernier, Andréa Pirlo avait fait appel à lui pour le huitième de finale de Coupe face à la Genoa, lors duquel il avait offert la qualification à la Juve lors des prolongations en inscrivant le 3e but des siens (3-2).

Arrivé en fin de semaine à Liège, il a passé sa visite médicale et son arrivée devrait être entérinée dans les prochaines heures. Rafia était dans sa dernière année de contrat à la Juve mais il disposait d’une option pour une saison supplémentaire. Cette dernière a été levée par le club italien qui l’a ensuite prêté, avec option d’achat, au Standard. Rafia a été formé à Lyon qui l’avait vendu pour 400 000 €, prenant le soin de prendre 20 % sur la plus-value d’un prochain transfert.

Glody Likonza, lui, est arrivé vendredi. "Il sera mis en test avec l’équipe et on décidera alors s’il signe ou non, a précisé Mbaye Leye. Des renforts, il y en aura encore car c’est nécessaire et on est sur la même longueur d’onde avec la direction."