Le Standard l’avait annoncé : il va mettre l’accent sur les jeunes cette saison, en espérant l’éclosion de certains talents. Les petites blessures de Cimirot, Cop, Lestienne ou encore Shamir ont permis de joindre les actes à la parole en donnant du temps de jeu aux gamins du noyau lors des premiers matches de préparation. Et ils ont globalement répondu présents. "Il y a encore des erreurs grossières mais je vois des bonnes choses. Les intentions sont excellentes et l’état d’esprit est bien présent. Les jeunes sont là pour tout donner et montrer les dents, c’est ce que j’attends d’eux", souligne Montanier. On fait un premier point, joueur par joueur.