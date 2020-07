Ils ont marqué des points en préparation et ils pourraient avoir du temps de jeu cette saison.

En même temps que Philippe Montanier imagine son équipe type se dessiner, il commence à poser des choix en ce qui concerne les jeunes utilisés au cours de cette préparation. Au nombre de neuf.

Saluant régulièrement leurs intentions et leur état d’esprit, le T1 français n’en a pas moins repéré ceux qui étaient le plus à même de répondre directement présents dans le grand bain. La dernière sortie contre Nice se veut source d’enseignements.Ils ont marqué des points en préparation et ils pourraient avoir du temps de jeu cette saison.(...)