Razvan Marin "Pas content de la deuxième période"

Razvan Marin est un homme qui ne se satisfait pas du minimum.

Après la rencontre, il ne voulait pas parler de rencontre parfaite. "La première période était parfaite. Nous voulions commencer fort et poursuivre sur la lignée de Zulte Waregem et nous y sommes parvenus", disait-il. "À la pause, nous avons évoqué quelque chose. Quoi ? Je préfère que cela reste dans le vestiaire mais nous ne l’avons pas mis en application. Je ne suis vraiment pas content de cette seconde période. Nous avons arrêté de jouer, je ne sais pas pour quelle raison. Nous sommes des joueurs professionnels et cela ne peut pas arriver."