Avec son petit format (1 mètre 74), Razvan Marin dénotait face aux colosses anversois dans l’entrejeu de cet Antwerp-Standard. Mais cela ne l’a pas empêché de faire un bon match.

"C’était un match difficile mais je pense que nous sommes parvenus à faire un bon mach, en restant calme et en continuant à jouer notre jeu, même si on était à l’extérieur face à une équipe très physique. On se l’est dit durant le match : il faut absolument rester calmes car ils veulent qu’on s’énerve. On ne l’a pas fait. Et on est parvenu à mener au score. Au final, on ne gagne pas. Ce n’est pas un mauvais point, évidemment. Mais après avoir mené 1-0, on aurait pu tuer le match donc le résultat est tout de même un peu décevant."

Il permet au Standard de rester dans une spirale très positive (quatre victoires et un partage lors des cinq derniers matches) avant de recevoir Anderlecht dimanche prochain. "Tout le monde sait que ce sera un gros match, très attendu. On doit bien se préparer et j’espère qu’on pourra l’emporter. Car si nous battons Anderlecht, je pense que nous serons en playoffs 1. Ce sera un match très important, c’est certain."