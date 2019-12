On connaissait les rivalités opposant le Standard à Anderlecht et à Charleroi. Il faut ajouter l’Antwerp et ses anciens Rouches (Bolat, Arslanagic, Opare, Defour, De Sart, Mirallas, Mbokani, Bölöni) à la liste des meilleurs ennemis du club principautaire. Ces derniers mois, les relations tendues entre les deux clubs (dont les directions ne se parlent plus) avaient donné lieu à des duels souvent musclés et tendus sur le terrain. Mais on a encore franchi un cap, ce mercredi, avec une triste bagarre générale en fin de rencontre, qui risque de laisser des traces en vue du prochain match entre les deux équipes, qui aura lieu fin février 2020.

Un match qui s’annonce déjà chaud et lors duquel Lamkel Zé risque d’être accueilli par des huées et des sifflets. Car il est difficile de ne pas blâmer le Camerounais, qui s’en est tiré avec un carton jaune pour la fin de match houleuse de mercredi soir. Récit des événements… qui devraient mener à des sanctions.

(...)