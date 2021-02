Record, trophée, ligaments croisés et noyau B: Mbaye Leye a tout connu à Zulte Waregem Standard Maxime Jacques © BELGA

Retour sur les trois passages du T1 du Standard au Essevee, son autre maison.



Les retrouvailles s’annoncent d’autant plus spéciales que les souvenirs restent intacts. En posant un pied au stade Arc-en-ciel (qu’il faut désormais appeler Elindus Arena), Mbaye Leye verra probablement une partie de sa vie défiler devant ses yeux. Six années, plus exactement, réparties en trois périodes. Durant lesquelles il a tout connu, jouant 202 rencontres sous la vareuse du Essevee et inscrivant 87 buts, le record du club flandrien. Ses anciens équipiers racontent.



(...)