L'international haïtien range les crampons pour intégrer le staff des U18 et U21 du Standard.

Pur produit du centre de formation liégeois, Réginal Goreux a décidé de remiser ses crampons de joueur. Celui qui vient de fêter ses 32 ans, le 31 décembre, a disputé 204 matchs pour le compte du Standard. Il aura délivré 20 assists et marqué neuf buts sous le maillot rouche, dont un premier splendide dans une remontada en Coupe de Belgique contre le Cercle Bruges.



Beaucoup ont aussi en mémoire son premier but en championnat contre Mons, participant ainsi pleinement au premier titre des Rouches en 25 ans. Lancé par Michel Preud’homme, l’ancien international haïtien a bouclé la boucle avec son premier, et donc dernier, mentor. Suivant des cours d’entraîneur, il a décidé de se concentrer pleinement sur cette nouvelle aventure, puisqu’il intègre directement les staffs des U18 et U21.



Le Standard précise que son rôle “consistera à encadrer nos jeunes talents en s’appuyant sur sa riche expérience du football professionnel au plus haut niveau et à faciliter leur transition vers le noyau professionnel.” Lui est également confiée une mission de superviseur puisqu’il analysera le fonctionnement de l’Académie du club afin d’améliorer le passage des jeunes vers le noyau A. Il partira en stage au Qatar avec le noyau U21 de Stéphane Guidi.