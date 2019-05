Réginal Goreux était titulaire pour la première fois en près de deux ans. Un retour qu’il a savouré, même s’il aurait préféré y joindre le résultat.

Réginal, cette nouvelle défaite porte votre série à quatre.

"Ce n’était pas le résultat qu’on attendait, surtout que c’est encore plus dur à accepter à domicile."

Qu’est ce qui n’a pas fonctionné ?

"On n’a pas montré notre jeu de manière constante. En inscrivant deux buts à domicile, on doit gagner le match et être capable de garder le zéro sans encaisser de manière stupide."

La Gantoise a été plus maline dans sa gestion ?

"De notre côté, on aurait dû rester beaucoup plus patient. À partir du moment où on revient deux fois au score, on se devait de rester beaucoup plus calme."

L’entraîneur a mis en place un nouveau système, mais on a senti l’équipe en manque de repères.

"Il nous fallait un petit temps d’adaptation, d’autant que Gand s’est adapté quand il s’est rendu compte qu’on jouait avec trois défenseurs. On est ensuite rentré dans le match en parvenant à faire quelques bonnes choses, mais aussi de mauvaises."

Comment avez-vous vécu cette première titularisation après près de deux ans ?

"Sereinement. Je me suis mis au service de l’équipe en apportant des centres, de la grinta et l’envie de jouer."

Comment l’équipe doit aborder la fin de saison ?

"Il faut peut-être qu’on se montre un peu plus roublard dans des périodes délicates, comme celle qu’on traverse actuellement. On ne panique pas car on a un effectif pour viser le Top 3."