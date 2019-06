Quelques semaines après avoir raccroché les crampons, Mbaye Leye débute déjà sa deuxième carrière : celle d'entraineur. L'ancien attaquant va devenir T2 de Michel Preud'homme au Standard. Il remplace Emilio Ferrera.

L'information a été officialisée ce lundi. "Après avoir aidé Michel Preud'homme à restructurer et professionnaliser les méthodes de préparation et d’entraînement de notre noyau professionnel avec succès la saison dernière, Emilio FERRERA a demandé à pouvoir se consacrer exclusivement au développement de son propre centre de formation, situé à Alost et étroitement lié à l’Académie du Standard de Liège", précise le club liégeois sur son site officiel.

"Dès lors, Mbaye Leye a été choisi par le Standard de Liège pour rejoindre notre staff pro et former avec Éric DEFLANDRE un duo d’adjoints qui va épauler Michel Preud'homme la saison prochaine." Le reste du staff pro ne change pas.

Il s'agit de la première expérience en tant qu'entraîneur de l'ancien joueur de Zulte Waregem, Gand, du Standard, de Lokeren, d'Eupen et Mouscron. Sous les couleurs du Standard, Mbaye Leye a remporté la Coupe de Belgique en 2011.