Les dirigeants rouches ont travaillé dans le plus grand secret.

Ce lundi, Michel Preud’homme a bel et bien mis un terme officiel à son aventure de coach alors qu’il lui restait un an de contrat (plus une année comme vice-président) pour devenir exclusivement vice-président du Standard pour les deux prochaines saisons. Il l’a annoncé, comme vendredi dernier pour la première partie, dans une interview vidéo enregistrée à Sclessin il y a de cela trois semaines.

Le désormais ex coach des Rouches a précisé avoir travaillé sur sa succession avouant avoir discuté avec des coachs.

Selon nos informations, au moment où Michel Preud’homme a enregistré sa capsule vidéo, le nom de son remplaçant était déjà choisi. Mieux, ce dernier a déjà signé son contrat et pourrait prendre l’équipe en main dès la semaine prochaine. Ce coach n'est autre que le Français Remi Garde (52 ans), sans club depuis juillet 2019 et son aventure avortée à l’Impact Montréal.

Avec Remi Garde, le Standard a réactivé une ancienne piste datant de trois ans. A l'époque, nous vous révélions qu’avant de porter son choix sur Ricardo Sa Pinto, la direction liégeoise avait pris langue avec le technicien français qui avait même fait le déplacement jusqu’à l’Académie pour visiter les infrastructures du club. Cela n'était finalement n’être que partie remise puisque le Français va normalement débarquer à Liège trois ans plus tard. Le staff technique devrait logiquement être maintenu pour assurer la transition avec le coach français.