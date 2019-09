Deux fois buteur contre Anderlecht dans sa carrière, Renaud Emond ne se privera pas d’inscrire un troisième but, ou plus, face aux Mauves ce dimanche. Mais là n’est pas le plus important pour le Gaumais. "Que ce soit moi ou un autre qui marque, il faut que l’équipe gagne", nuance-t-il.

Vu l’absence de Vincent Kompany, Anderlecht va accueillir le Standard avec une défense aux allures juvéniles. Pour le buteur liégeois, ce paramètre ne change pas fondamentalement la donne. "C’est vrai qu’avec la blessure de Kompany, ils perdent un pion important. De notre côté, on va essayer de faire notre jeu, comme les semaines précédentes."

Car le capitaine espère bien poursuivre sur la lancée qui a propulsé les siens au sommet du classement la semaine dernière. "On est dans une bonne passe", reconnaît Emond. "Mais on doit afficher la même mentalité que lors des derniers matchs pour poursuivre notre bonne dynamique, sans tomber dans l’euphorie."

Avec dix points d’écart entre les deux équipes, beaucoup font des Rouches les grands favoris de ce match. Un avis que tempère celui qui a inscrit quatre buts depuis le début de saison.

"On n’aime jamais dire qu’il y a un favori avant de commencer le match. Anderlecht n’a pas beaucoup de points et n’est pas en confiance, mais c’est toujours difficile de jouer contre une bête blessée. D’autant cela reste une équipe de qualité. Les Mauves vont vouloir se réveiller et empocher leur première victoire à domicile. À nous de les en empêcher."