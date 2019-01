À dix contre 11 face à des Anversois qui ne sont jamais sortis de leur registre de prédilection, la provocation, le Standard a finalement concédé le nul en fin de match sur un contre ponctué par Mbokani. De quoi susciter des regrets dans le chef de Renaud Emond.

"Il y a un peu de déception car à 0-1 et en supériorité numérique, c’est un peu dommage de ne pas prendre les trois points. Mais je pense qu’il y a peu d’équipes qui viendront prendre des unités ici."

L’attaquant gaumais, comme l’ensemble des Standardmen, a été matraqué par la défense anversoise.

"Ca ne devait pas être un beau match à regarder. On connaît leurs qualités : la hargne, le combat et le physique en homme contre homme. En première période, on a eu un peu du mal mais après le repos, ça allait mieux."

C’est finalement sur un nouveau coup d’éclat de Mbokani que le Standard a plié en fin de match.

"C’est dommage d’encaisser sur un contre consécutif à un de nos contres. On aurait aimé faire 15 sur 15 mais 13 sur 15, c’est honorable."

En toute fin de match, Renaud Emond a eu le but du 1-2 au bout du pied droit.

"C’était compliqué car le ballon vient vite mais c’est vrai qu’on a eu des situations pour tuer le match."