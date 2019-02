"On est toujours en discussion mais on est confiant. C’est un joueur important pour nous avec une mentalité fantastique. Marquer 24 buts en 2018, ce n’est pas rien. Nous lui avons soumis une proposition de prolongation et nous espérons que ça se fera."

La déclaration que nous avait confiée Bruno Venanzi il y a moins d’une semaine, lors de l’interview qu’il nous avait accordée, a donc trouvé écho sous la forme d’une prolongation de contrat d’un an (+1 avec option) de Renaud Emond, officialisée ce jeudi. Après plusieurs mois de négociations, le buteur de 27 ans a enfin paraphé son nouveau bail. Mais il est incertain pour le match de ce vendredi suite à une douleur aux ischios.