Le dernier buteur du Standard en finale de Coupe, c’est lui. C’était lors de la victoire 0-1 face à Genk en 2018. Alors forcément, il était difficile de ne pas contacter Renaud Emond. Qu’on aurait pu surnommer "Monsieur Coupe de Belgique" cette année-là. "Il est vrai que cette compétition m’a bien réussi", sourit l’attaquant de 29 ans.

Pourtant, cette compétition, il l’avait commencée… sur le banc. "Je n’étais même pas monté au jeu face à Heist et j’avais joué une petite minute contre Anderlecht", se souvient le Gaumais. Qui avait vécu une première partie de saison très compliquée. Mais qui a véritablement été relancé par la Coupe. "Il y a d’abord eu ce match à Ostende et cette victoire 2-3 en quarts de finale. J’avais marqué le but du 1-3. Cela m’avait donné une bouffée d’oxygène après des mois difficiles, sans beaucoup jouer. Mentalement, cela m’avait fait du bien pour terminer l’année."