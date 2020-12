© D.R.

La série noire du Standard sur le plan sportif a, comme toujours, d'énormes répercussions sur l'humeur des supporters. Au temps du coronavirus et du huis clos, cela ne se ressent pas forcément pendant les matches. Mais les Ultras savent faire passer leur message en semaine, comme ce fut encore le cas ce mardi matin avec trois banderoles déployées autour du stade Maurice Dufrasne."MPH-Nicaise-Bayat: reprenez vos chèvres et cassez-vous !", "Venanzi: bien s'entourer est un art que tu ne maîtrises pas !" et "Montanier, souviens-toi du temps où tu étais gardien de but... dégage !" sont les trois messages que les supporters rouches ont souhaité faire passer à la direction et à l'entraîneur du club.