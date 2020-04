Ambassadeur de la ville de Liège le Belgo-marocain a adressé un message cinglant à ceux qui ne respectent pas le confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

"Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien également. D'habitude, je préfère poster des vidéos marrantes mais là ce n'est pas du tout le cas", c'est ainsi que Mehdi Carcela a commencé son message pour sensibiliser les jeunes à l'importance de rester confiner, "On vit un moment très difficile et malgré cela on voit beaucoup de jeunes trainer en bande dans les rues. Vous ne vous rendez que vous exposez vos parents, vos frères et sœurs à ce danger que constitue le coronavirus.", a-t-il poursuivi.

Sur un ton grave, le joueur du Standard a tenté de conscientiser les jeunes face au danger du covid-19: "Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont touchées par cette maladie. Il ne faut pas rigoler avec cela. Je connais des gens qui sont hospitalisés et qui ont peur non seulement pour eux mais aussi peur d'avoir contaminer leurs proches."

"Je sais que c'est difficile mais restez chez vous s'il vous plait. On a besoin de vous pour combattre ce virus", a-t-il conclu.