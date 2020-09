A Sclessin, 10.000 spectateurs vont pouvoir faire le retour pour la rencontre du 20 septembre contre Courtrai, comme nous vous l'écrivions il y a une semaine.

Une rangée sur deux sera utilisée et un siège sur deux doit être laisse libre sauf cas de bulle familiale. Des groupes d'environ 600 supporters, avec plusieurs entrées et un tracé précis à suivre, seront constitués.

Ce vendredi, le Standard a apporté de plus amples informations à ses fans. Ces derniers devront remplir un formulaire en ligne pour valider ses données pour pouvoir rentrer dans l'enceinte du stade.

"À la suite des accords intervenus entre la Direction du Standard de Liège et le Bourgmestre de la ville, nous espérons vite pouvoir vous retrouver dans notre stade. Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de remplir un formulaire en ligne pour la validation de données. Plus d'infos concernant le retour des supporters à Sclessin et les modalités pratiques suivront bientôt !", a écrit le club sur son site web.

Reste plus qu'à savoir comment les 10.000 fans des Liégeois seront choisis, le PHK et les Ultras ayant décidé de ne pas aller à Sclessin tant que tous les supporters n'y soient pas autorisés. La priorité est, en tout cas, donnée aux abonnés. Ils ne seront sans doute pas installés à leur place habituelle mais ils auront la préférence par rapport aux non-abonnés. Ces derniers pourraient toutefois jouir des tickets disponibles, s'il en reste.

Pour trouver le formulaire à compléter, cliquez ici.